Sei Nazioni: ecco il XV gallese che sfiderà gli azzurri Wayne Pivac ha già reso note le sue scelte per la sfida di sabato allo Stadio Olimpico di Roma

Sabato alle 15:15 in uno Stadio Olimpico rigorosamente a porte chiuse, andrà in scena il quarto turno del Sei Nazioni 2021. L'Italrugby ospiterà il Galles in un match dove si spera di riuscire a giocare una partita migliore rispetto alle precedenti. Parlare di successo è difficile, in questo momento servirebbe il classico miracolo sportivo. Intanto Wayne Pivac, Capo Allenatore del Galles, ha comunicato con grande anticipo il XV che scenderà in campo contro gli azzurri.

Questa la formazione che scenderà in campo:

1. Wyn Jones (33 Caps)

2. Ken Owens (80 Caps)

3. Tomas Francis (55 Caps)

4. Cory Hill (30 Caps)

5. Alun Wyn Jones (CAPT) (146 Caps)

6. Josh Navidi (26 Caps)

7. Justin Tipuric (83 Caps)

8. Taulupe Faletau (84 Caps)

9. Gareth Davies (60 Caps)

10. Dan Biggar (90 Caps)

11. Josh Adams (30 Caps)

12. Jonathan Davies (86 Caps)

13. George North (100 Caps)

14. Louis Rees-Zammit (7 Caps)

15. Liam Williams (69 Caps)

Replacements:

16. Elliot Dee (35 Caps)

17. Rhys Carre (12 Caps)

18. Leon Brown (15 Caps)

19. Jake Ball (49 Caps)

20. Aaron Wainwright (28 Caps)

21. Lloyd Williams (31 Caps)

22. Callum Sheedy (7 Caps)

23. Uilisi Halaholo (2 Cap)