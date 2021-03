Volley, Manfredi alla guida della Federazione Il pugliese sarà in carica fino al 2024, riceve il testimone da Pietro Bruno Cattaneo

Giuseppe Manfredi è il nuovo presidente della Federazione Italiana Pallavolo per il quadriennio olimpico 2021-2024. Alla Sala delle Armi del Foro Italico nel corso della 45esima Assembla Nazionale Elettiva, dove si sta svolgendo lo scrutinio degli altri membri del Consiglio Federale, il dirigente pugliese ha ottenuto 12386 voti (91,74% dei voti verificati), succedendo a Pietro Bruno Cattaneo.

Prima di diventare presidente, il decimo nella storia della Fipav, Manfredi ha ricoperto negli ultimi due quadrienni (2013-2016 e 2017-2020) la carica di vice presidente. Il nuovo presidente ha alle spalle una lunga carriera da dirigente nel mondo del volley, sempre al servizio delle società e del territorio.

Queste le prime parole del neo presidente Giuseppe Manfredi: "Voglio ringraziare tutti i delegati che hanno rappresentato a queste votazioni il 75% della Federazione Italiana Pallavolo, in una domenica molto difficile a causa della pandemia che stiamo vivendo. Questo fa capire bene quello che è la Fipav. Nel prossimo quadriennio ci aspettano sfide molto importanti e insieme al Consiglio Federale ce la metteremo tutta. Quello che io chiedo a tutte le componenti e a tutti i comitati è di lavorare assieme. Sono convinto che stando insieme riusciremo a riprenderci quello che la pandemia c'ha tolto. Al mio fianco avrò un Consiglio che viene del territorio e potrò contare su una struttura che funziona molto bene. Voglio ringraziare Bruno (Cattaneo ndr) per il suo lavoro e per i bei anni trascorsi assieme".

Il Curriculum di Giuseppe Manfredi

Nato ad Alberobello (Bari) il 1 giugno 1953, è stato a lungo funzionario dirigente del suo Comune in diversi settori, tra i quali i servizi culturali, turistici e sportivi. Già giocatore di calcio e pallavolo, è stato allenatore FIPAV a partire dal 1972, raggiungendo la qualifica di 3° Grado.

Nel 1978 è entrato a far parte del Comitato Provinciale di Bari della FIPAV come consigliere e presidente della Commissione Giovanile Provinciale; ha ricoperto la carica di Presidente provinciale dal 1987 al 1992. Dopo essere stato Commissario straordinario del Comitato Regionale della Puglia dal 1993 al 1994, è diventato Presidente regionale nel 1996, guidando il Comitato fino al 2005 e nuovamente dal 2008 al 2012. Entrato nel Consiglio federale per la prima volta nel 1992, è stato eletto Vicepresidente nazionale nel 2012 per poi essere confermato nelle successive elezioni.

Ha fatto parte del Comitato Organizzatore Locale dei Campionati Mondiali femminili del 2014 e di quello dei Campionati del Mondo Maschili 2018 per la sede di Bari. Ha ricevuto la Stella d’oro al merito sportivo e il Diploma di benemerenza del CONI. Nel quadriennio 2017-2021 ha ricoperto il ruolo di Commissario Straordinario per le regioni di Sicilia e Marche.

Il 10 marzo 2021 è stato eletto a Roma presidente della Federazione Italiana Pallavolo per il quadriennio 2021-2024.