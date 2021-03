Ciclismo, Tirreno-Adriatico: per Van Aert tappa e maglia Il belga ha regolato in volata Caleb Ewan e Fernando Gaviria.

Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma) ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, 156 km con partenza e arrivo a Lido di Camaiore.

Sul traguardo ha preceduto Caleb Ewan (Lotto Soudal) e Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates). Grazie a questo risultato Wout Van Aert veste la prima Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

Il vincitore di tappa e prima Maglia Azzurra, Wout Van Aert, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: “Ho lanciato la volata al momento giusto e sono riuscito a mantenere la velocità fino al traguardo. Non mi aspettavo davvero di vincere oggi in uno sprint così veloce contro Caleb Ewan. Sono davvero felice e orgoglioso di aver finalizzato l'ottimo lavoro della squadra”.



RISULTATO FINALE

1 - Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma) - 156 km in 3h36'17", media 43.277 km/h

2 - Caleb Ewan (Lotto Soudal) s.t.

3 - Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma)

2 - Caleb Ewan (Lotto Soudal) a 4"

3 - Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) a 6"



LE MAGLIE

Maglia Azzurra, leader della classifica generale, sponsorizzata da Sara Assicurazioni - Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sportful - Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec)