Tirreno-Adriatico: Alaphilippe trionfa nella seconda tappa Il campione del mondo ha vinto davanti a Mathieu Van Der Poel e a Wout Van Aert

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico Eolo: 202 km da Camaiore a Chiusdino.

Sul traguardo ha preceduto Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix) e Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma). Wout Van Aert è ancora in Maglia Azzurra.

Il vincitore di tappa Julian Alaphilippe, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: “Ero nella situazione perfetta: in testa al gruppo con Joao Almeida. Tutto il mio focus era sul mantenere la mia posizione. Quando è arrivato il mio momento sono andato a tutto gas. Non è mai facile vincere e mi rendo conto che è ancora più difficile se si indossa la maglia iridata. Questa prima vittoria della stagione è un sollievo per me.”



La Maglia Azzurra, Wout Van Aert, ha commentato la tappa: “Non è una vittoria, ma sempre un buon risultato. Il terzo posto è il massimo che abbia potuto ottenere oggi. Quando Julian ha accelerato ero già al limite delle mie forze. Oggi era il più forte. La mia squadra ha fatto un lavoro fantastico per tenermi in una buona posizione."



RISULTATO FINALE

1 - Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) - 202 km in 5h01'32", media 40.195 km/h

2 - Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix) s.t.

3 - Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma)

2 - Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) a 4"

3 - Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix) a 8"



LE MAGLIE

Maglia Azzurra, leader della classifica generale, sponsorizzata da Sara Assicurazioni - Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sportful - Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers)