Tirreno-Adriatico: a Gualdo Tadino trionfa van der Poel Wout van Aert continua a guidare la generale, terzo a 10'' l'iridato Julian Alaphilippe

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, da Monticiano a Gualdo Tadino (219 km). Sul traguardo ha preceduto Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) e Davide Ballerini (Deceuninck - Quick Step). Wout van Aert è ancora in Maglia Azzurra.

Il vincitore di tappa Mathieu van der Poel , subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: “Ero frustrato per l'errore che ho fatto ieri, quindi volevo far bene oggi. Sono davvero felice di questa vittoria, soprattutto dopo il lavoro della squadra. È stato uno sprint davvero difficile dopo una lunga tappa. Volevo davvero vincere una tappa della Tirreno-Adriatico.”



RISULTATO FINALE

1 - Mathieu van Der Poel (Alpecin-Fenix) - 219 km in 5h24'18", media 40.518 km/h

2 - Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) s.t.

3 - Davide Ballerini (Deceuninck - Quick Step) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Wout van Aert (Team Jumbo-Visma)

2 - Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a 4''

3 - Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) a 10''



LE MAGLIE

Maglia Azzurra, leader della classifica generale, sponsorizzata da Sara Assicurazioni - Wout van Aert (Team Jumbo-Visma)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Wout van Aert (Team Jumbo-Visma)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sportful - Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates)