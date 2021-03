Nuoto, a Roma gli Europei juniores 2021 Il Foro Italico ospiterà la competizione continentale dal 6 all'11 luglio

La 47esima edizione degli Europei juniores di nuoto andrà in scena in Italia, precisamente allo stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma. Si gareggerà dal 6 all’11 luglio, questa è stata la decisione del Bureau della Len che ha anche indicato sede e data della competizione continentale di tuffi. Appuntamento a Rijeka in Croazia dal 22 al 27 giugno. Siamo molto felici che la LEN abbia valutato positivamente la candidatura di Roma ad ospitare i campionati europei giovanili” ha spiegato il presidente federale Paolo Barelli. “L’evento si inserisce nel progetto di avvicinamento agli europei delle discipline acquatiche del 2022 che coinvolgeranno tutte le società italiane. La manifestazione si disputerà poche settimane dopo il Sette Colli con l’auspicio che rappresentino momenti di festa, condivisione e ripresa per tutto il movimento natatorio drammaticamente colpito dalla pandemia’’.