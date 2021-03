Scherma, quinto posto per le azzurre nella prova a squadre Nella specialità della spada il quartetto italiano è stato eliminato nei quarti di finale

E’ terminata ai quarti di finale e con un quinto posto la gara a squadre della Nazioanle femminine italiana nella tappa di Kazan in Russia. Il quartetto schierato dal commissario tecnico Sandro Cuomo, composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio, aveva iniziato superando la Svizzera per 45 a 34. Nulla da fare invece contro la Corea del Sud che si è dimostrata più continua chiudendo sul 36 al 31 allo scadere del tempo. La prova è stata vinta dalla fortissima Polonia che ha battuto in finale proprie le asiatiche per 45 a 24. Terza piazza per la Cina che nella finalina di consolazione ha avuto la meglio sulle padrone di casa della Russia.

COPPA DEL MONDO - SPADA FEMMINILE - GARA A SQUADRE - Kazan, 22-23 marzo 2021

Finale

Polonia b. Corea del Sud 45-24



Finale 3°-4° posto

Cina b. Russia 40-24



Semifinali

Corea del Sud b. Cina 33-29

Polonia b. Russia 34-24



Quarti

Cina b. Francia 42-38

Corea del Sud b. ITALIA 36-31

Polonia b. Ungheria 36-31

Russia b. Estonia 28-27



Tabellone dei 16

ITALIA b. Svizzera 45-34



TABELLONE DEI PIAZZAMENTI

Finale 5°-6° posto

ITALIA b. Ungheria 36-27



Tabellone 5°-8° posto

ITALIA b. Francia 45-35

Ungheria b. Estonia 35-34



Classifica (25): 1. Polonia, 2. Corea del Sud, 3. Cina, 4. Russia, 5. ITALIA, 6. Ungheria, 7. Estonia, 8. Francia.



ITALIA: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola, Alberta Santuccio