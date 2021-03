Scherma, fioretto: 22 azzurri in gara a Doha Venerdì e sabato le fasi di qualificazione maschile e femminile, domenica le finali

Saranno 22 gli azzurri a salire in pedana nel primo Gran Prix FIE di fioretto post pandemia in programma da venerdì a domenica a Doha. “Finalmente torniamo in pedana, abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti e adesso tutti, ragazzi e ragazze, sono in discreta forma – ha spiegato il Commissario Tecnico Andrea Cipressa al sito federale- Quello che ci manca di più è il confronto con gli altri per valutarlo. Mesi fa ero più preoccupato per la nostra condizione, adesso mi sento più sereno. Rispetto ad altre nazioni noi siamo stati più fermi, manca la tensione da gara, ma abbiamo lavorato bene. Si parte sempre con lo stesso obiettivo, ovvero quello di vincere, ma con consapevolezza che si può anche perdere. La pedana, come sempre, sarà quella che darà il responso finale”. Il programma prevede nelle giornate di venerdì e sabato le fasi di qualificazione, mentre domenica sono in programma le fasi finali.

GRAND PRIX - FIORETTO - Doha, 26-28 marzo 2021

Fioretto maschile

Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista, Alessandro Paroli, Damiano Rosatelli



Fioretto femminile

Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Tangherlini Elena, Vardaro Elisa, Alice Volpi



Commissario tecnico: Andrea Cipressa

Staff tecnico: Fabio Galli, Eugenio Migliore, Simone Piccini, Filippo Romagnoli, Giovanna Trillini

Staff medico: Valeria D’Errico

Staff fisioterapico: Massimiliano Aver, Stefano Vandini

PROGRAMMA GARE

Venerdi 26 marzo

Fioretto maschile

Fase a gironi - Tabellone preliminare | ore 10.00 (8.00 Ita)



Sabato 27 marzo

Fioretto femminile

Fase a gironi - Tabellone preliminare | ore 10.00 (8.00 Ita)



Domenica 28 marzo

Fioretto femminile: Tabellone principale - t.64 | ore 9.00 (7.00 Ita)

Fioretto maschile: Tabellone principale - t.64 | ore 10.30 (8.30 Ita)

Fase finale femminile: ore 19.40 (17.40 Ita)

Fase finale maschile: ore 20.05 (18.05 Ita)