Sei Nazioni, comunicati gli arbitri per il torneo femminile L'Italia farà il suo esordio il 10 aprile contro l'Inghilterra a Padova

Il Sei Nazioni femminile, con una formula che prevede due gironi stabilita dopo le difficoltà per l’emergenza Covid-19, inizierà il 3 aprile con le sfide tra Inghilterra-Scozia e Francia-Galles. L’Italia esordirà una settimana più tardi ospitando a Padova l’Inghilterra. In questo torneo ci sarà anche un po’ di Campania con Giada Franco e Lucia Cammarano che fanno parte in pianta stabile della squadra allenata da Andrea Di Giandomenico.

Intanto il Sei Nazioni ha già provveduto alle designazioni arbitrali per i match di questa strana ma comunque avvincente competizione.

Ecco tutte le designazioni:

3 aprile 2021

Inghilterra v Scozia

arb. Munarini (Italia)

assistenti: Groizeleau (Francia), Pacifico (Italia)

TMO: Neville (Irlanda)

Francia v Galles

arb. O’Donnell (Inghilterra)

assistenti: Davidson (Scozia), Ritchie (Inghilterra)

TMO Hodnett (Inghilterra)

10 aprile 2021

Italia v Inghilterra

arb. Groizeleau (Francia)

assistenti: Domenjo (Francia), Martin (Galles)

Paterson (Scozia)

Galles v Irlanda

arb. Davidson (Scozia)

assistenti: Cox (Inghilterra), Pacifico (Italia)

TMO: Mitrea (Italia)

17 aprile

Scozia v Italia

arb. O’Donnell (Inghilterra)

assistenti: Groizeleau (Francia), Domenjo (Francia)

TMO: Neville (Irlanda)

Irlanda v Francia

arb. Cox (Inghilterra)

assistenti: Munarini (Italia), Benvenuti (Italia)

TMO: Hodnett (Inghilterra)