Inter, tampone negativo per Handanovic I positivi restano D’Ambrosio, De Vrij e Vecino

Buone notizie per il tecnico dell’Inter Antonio Conte. Samir Handanovic non è più positivo al Covid. L’ultimo tampone è infatti risultato negativo e il portiere sarà pertanto disponibile sabato a Bologna alla ripresa del campionato. Il capitano si è negativizzato piuttosto in fretta e potrà essere tra i protagonisti della corsa scudetto.

I positivi restano D’Ambrosio, De Vrij e Vecino.

(ITALPRESS).