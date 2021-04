Miami: Sinner sconfitto in finale, Hurkacz vince in 2 set Il tennista azzurro battuto dal polacco, che si impone 7-6, 6-4

La domenica di Pasqua non porta bene a Jannik Sinner. E' finito il sogno del tennista azzurro, 19enne, battuto in due set 7-6 6-4 dal polacco Hubert Hurkacz nella finale del Miami Open in Florida. Sinner ha avuto la grande occasione per far girare il match in suo favore sul 6-5 e servizio nel primo set ma ha avuto un passaggio a vuoto che gli è costato carissimo. Inutile la rimonta nel secondo set. Sfida chiusa in 1h43'.