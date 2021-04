Italrugby, sabato trasferta in Scozia La Nazionale femminile andrà a caccia del riscatto dopo il ko all'esordio contro l'Inghilterra.

Dopo il ko contro l’Inghilterra all’esordio nel Sei Nazioni 2021, l’Italdonne è tornata ad allenarsi in vista della seconda sfida del girone. Sabato difficile trasferta allo Scotstoun Stadium di Glasgow contro la Scozia. Del match ha parlato Veronica Media. “Il risultato contro l’Inghilterra ci ha lasciato l’amaro in bocca e in vista del prossimo impegno andremo a lavorare ancora più intensamente per mostrare il nostro vero valore. Contro la Scozia sicuramente il nostro obiettivo sarà quello di riscattarci. Sarà una partita ostica contro un avversario che conosciamo molto bene. Puntando sui nostri aspetti migliori del gioco sono convinta che abbiamo tutte le carte in regola per fare una prestazione importante”. Contro la Scoia si va a caccia del riscatto e c’è curiosità per capire se Di Giandomenico cambierà qualcosa. Nella prima sfida titolari anche le due campane Giada Franco e Lucia Cammarano.

Questa la lista delle atlete convocate:

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 46 caps)

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 96 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 59 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroverdi, 25 caps)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, 1 cap)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 19 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 23 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 18 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 76 caps) - capitano

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 71 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 24 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 20 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 34 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 1 cap)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 15 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

Sara SEYE (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 6 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 58 caps)

Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 57 caps)

Sara TOUNESI ASM Romagnat, Francia, 16 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 5 caps)