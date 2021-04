Italrugby, la Stefan è ottimista per la trasferta in Scozia Giovedì Di Giandomenico annuncerà il XV che giocherà la seconda sfida del Sei Nazioni.

Si va a caccia del riscatto. In terra scozzese l’Italia vuole vincere. Il ko con l’Inghilterra va archiviato velocemente per provare a proseguire in questo Sei Nazioni. Il gruppo però è fiducioso come ha raccontato Sofia Stefan.

“Siamo fiduciose nel fornire una prestazione di alto di livello sabato prossimo contro la Scozia. Dobbiamo ripartire dalla prima parte del match contro l’Inghilterra – ha sottolineato – sia dal punto di vista dell’intensità che di approccio alla partita L’aspetto mentale nei momenti chiave del match sarà fondamentale. Avere un raduno continuo in questa fase è una opportunità da cogliere e continuare ad avere fiducia nelle nostre capacità. Abbiamo la possibilità di lavorare con costanza su vari aspetti e di perfezionare l’intesa in campo. Tra questi, in vista del prossimo match, credo che la velocità del gioco e la nostra abilità in mischia sono due aspetti che potranno rivelarsi molto importanti”.

Parole importanti che fanno ben sperare, intanto c’è attesa per quando giovedì Di Giandomenico annuncerà il XV che giocherà in Scozia.