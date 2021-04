Coni, eletti i quattro tecnici al Consiglio Nazionale Arancio, Quintavalle, Turisini e Perera hanno avuto il maggior numero di preferenze.

Nel Salone d'Onore del CONI, sono andate in scena le elezioni dei rappresentati di categoria per il Consiglio Nazionale Elettivo del 13 maggio. Sui 64 aventi diritto al voto sono stati in 53 a scegliere i rappresentanti nell'organo assembleare dell’Ente. Questi i 4 tecnici eletti: Orazio Arancio (Rugby) 36, Giulia Quintavalle (Fijlkam) 35, Valentina Turisini (Tiro a Segno) 31 e Kelum Asanka Perera (Cricket), 17. Primi dei non eletti Giuliana Aor (Nuoto) 14, Francesco Giorgino (Tennis) 12 e Isabella Dalbesio (Federazione Italiana Baseball Softball) 11. Aleksandra Cotti (Nuoto), Mario Follari (Wushu Kung Fu), Jayarajah Leandro Mativatanan (Cricket), Silvia Ravina (Pallavolo) non hanno ottenuto preferenze.