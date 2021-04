Sei Nazioni, Italrugby: grande vittoria in Scozia Le azzurre dominato a Glasgow, giocheranno con l'Irlanda per il terzo posto.

L’Italia vince e convince. Lo fa in un campo importante come lo Scotstoun di Glasgow mostrando grande personalità. Il 41 a 20 finale racconta di una partita dominata. Di un gioco figlio di situazioni ben costruite e riprodotte in campo con continuità. La vittoria vale alle azzurre il secondo posto nel girone dietro all’Inghilterra e la possibilità di giocare per il terzo gradino sul podio nell’incrocio con l’altro raggruppamento. In questo strano Sei Nazioni, le ragazze di Andrea Di Giandomenico si giocheranno il terzo posto contro l’Irlanda e intanto hanno continuato a scalare il ranking mondiale salendo al quinto posto. Un risultato importante in ottica futura.

Glasgow, Scotstoun Stadium – sabato 17 aprile

Women’s Six Nations, III giornata

Scozia v Italia 20-41

Marcatrici: p.t. 6’ m. Rigoni tr. Sillari (0-7); 9’ m. Furlan (0-12); 22’ m. Skeldon tr. Nelson (7-12); 39’ cp. Nelson (10-12); 40’ m. Arrighetti tr. Sillari (10-19; s.t. 2’ m. Ostuni-Minuzzi (10-24); 5’ cp. Nelson (13-24); 18’ m. Furlan (13-29); 27’ m. Rigoni (13-34); 32’ m. Wassell tr. Nelson (20-34); 39’ m. Furlan tr. Sillari (20-41)

Scozia: Rollie; Musgrove (19’ st. Grant), Thomson, Nelson (cap), Gaffen; Law, McDonald (14’ st. Maxwell); Cattigan, McLachlan, Gallagher; McMillan, Wassel; Kennedy (6’ st. Muzambe), Skeldon, Bartlett

All. Easson

Italia: Ostuni Minuzzi (25’ st. Muzzo); Furlan (cap), Sillari, Rigoni, Magatti; Madia, Barattin (31’ st Stefan); Giordano, Sgorbini (38’ st. Veronese), Arrighetti; Duca (29’ st. Locatelli), Fedrighi (39’m st. Tounesi); Gai (19’ st. Cammarano), Bettoni (34’ st. Merlo), Skofca (25’ st. Maris)

All. Di Giandomenico

Arb. O’Donnell (RFU)

Calciatrici: Sillari (Italia) 3/7; Nelson (Scozia) 5/5

Player of the Match: Rigoni (Italia)