Motogp, Quartararo vince in Portogallo davanti a Bagnaia

Fabio Quartararo si aggiudica il Gran Premio del Portogallo. Sul circuito di Portimao, il francese della Yamaha fa gara di testa e gestisce in solitaria dopo la caduta di Alex Rins, che perde il controllo della sua Suzuki quando era in seconda posizione. Lo spagnolo è comunque in buona compagnia: fuori anche Johann Zarco. Al secondo posto Francesco Bagnaia (Ducati), che resiste agli attacchi del campione del mondo in carica, Joan Mir (Suzuki). Ai piedi del podio Franco Morbidelli (4°) su Yamaha, termina settimo Marc Marquez al primo GP dopo nove mesi. Out anche Valentino Rossi a 11 giri dal termine quando il 'Dottorè, lottava per la top-10. Termina anzitempo anche la gara del padrone di casa e campione a Portimao del 2020, Miguel Oliveira.

