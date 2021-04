Canottaggio, l'Italia domina il XXXV Memorial Paolo d'Aloja Gli azzurri hanno battuto Cile e Belgio nel tradizionale evento che si svolge a Piediluco.

L’Italia, con 97 punti, vince il XXXV Memorial “Paolo d’Aloja”. L’Italremo del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, in virtù dei successi conseguiti nella due giorni di finali, si aggiudica così il tradizionale evento internazionale di Piediluco davanti a Cile (12 punti) e Belgio (7 punti). Nelle regate odierne, tra i Senior e i Pesi Leggeri le barche azzurre firmano 10 vittorie, di cui nove nelle specialità olimpiche. La prima arriva nel doppio pielle maschile, con gli azzurri Patrick Rocek (SC Lario) e Gabriel Soares (Marina Militare) che conquistano la medaglia d’oro su Belgio e Cile. Podio tutto azzurro nel quattro senza maschile, con Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Bruno Rosetti (CC Aniene) e Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), bronzo europeo in carica, che battono Davide Comini (SC Moltrasio), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar), Luca Parlato (Marina Militare) e Matteo Sandrelli (CC Aniene), con il bronzo che va a Andrea Carando (RCC Cerea), Giovanni Codato, Paolo Covini (SC Gavirate) e Luca Giurgevich (CC Saturnia). Italia sugli scudi nel singolo tra i Senior. Gennaro Di Mauro (CC Aniene) vince la finale maschile, regolando Zimbabwe e Tunisia, mentre Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli) si impone nella gara femminile, davanti a Namibia e all’armo italiano societario di Paola Piazzolla (VVF Billi).

Argento continentale in carica nella specialità, Giuseppe Vicino e Matteo Lodo (Fiamme Gialle) si confermano nel due senza, dominando la finale sul Cile e sugli altri azzurri Simone Fasoli e Simone Mantegazza (SC Moto Guzzi), mentre si cimentano con successo nel doppio Senior femminile Valentina Rodini (Fiamme Gialle) e Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate). Oro europeo nel doppio pielle femminile una settimana fa a Varese, le due azzurre vincono la gara assoluta a Piediluco, davanti ad altre due barche azzurre, quella di Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova) e Veronica Lisi (SC Padova), argento, e quella di Arianna Passini (SC Moltrasio) e Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), bronzo. Stesso discorso per Stefano Oppo (Carabinieri) e Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), bronzo europeo nel doppio pielle maschile alla Schiranna sette giorni fa e oggi oro a Piediluco tra i Senior. Con una formazione sperimentale rispetto a quanto mostrato per tutto il quadriennio – Oppo passa a capovoga, con Ruta al secondo carrello – i due azzurri vincono davanti all’Italia di Riccardo Peretti (SC Cavirate) e Matteo Sartori (Fiamme Gialle), con il Cile che agguanta la medaglia di bronzo.

Si conferma d’oro il quadruplo maschile campione d’Europa in carica di Simone Venier (Fiamme Gialle), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/Moto Guzzi), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle) e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), primi su altre due barche azzurre: argento per Niels Alexander Torre (SC Viareggio), Patrick Rocek (SC Lario), Antonio Vicino e Gabriel Soares (Marina Militare) – ovvero tre quarti del quattro di coppia leggero campione europeo con Soares argento a Varese nel singolo pielle – bronzo per Lorenzo Pecorari (CLT Terni), Lorenzo Gaione (CUS Torino), Leonardo Tedoldi (SC Retica) e Andrea Pazzagli (SC Viareggio). Doppietta azzurra infine nell’otto: vince l’ammiraglia di Achille Benazzo (RCC Cerea), Federico Marsi (CC Saturnia), Andrea Carando (RCC Cerea), Paolo Covini (SC Gavirate), Luca Giurgevich (CC Saturnia), Giovanni Codato (SC Gavirate), Emilio Pappalettera, Alessandro Gardino (SC Armida) ed Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) al timone, davanti a Volodymyr Kuflyk, Antonio Cascone, Nunzio Di Colandrea, Aniello Sabbatino (RYCC Savoia), Davide Verità (AC Monate), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Nicolas Castelnovo (SC Lario) e Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia)al timone.

Il Cile vince il due senza femminile davanti alle azzurre Silvia Terrazzi (SC Arno) e Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), medaglia d’argento, e Veronica Bumbaca (CUS Torino) e Benedetta Faravelli (Carabinieri/SC Esperia), che colgono la medaglia di bronzo. Nelle barche non olimpiche, il singolo Pesi Leggeri maschile lo vince il neocampione d’Europa nel quadruplo leggero Martino Goretti (Fiamme Oro). Cinque vittorie italiane infine, su cinque gare, nelle finali Junior. Prossimo appuntamento internazionale per gli azzurri la prima tappa di Coppa del Mondo a Zagabria (Croazia) programmata dal 30 aprile al 2 maggio e alla quale prenderanno parte le tre barche azzurre – doppio e otto maschili, quattro senza femminile – ancora a caccia del pass per l’Olimpiade di Tokyo.