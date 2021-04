Sei Nazioni femminile: l'Italrugby giocherà a Dublino Accordo trovato tra le federazioni, saranno le azzurre a giocare in trasferta.

L’accordo è stato trovato. La sfida tra Irlanda e Italia, valida per la conquista del terzo posto nel Sei Nazioni femminile 2021, si giocherà sabato a Dublino. La Federazione italiana ha acconsentito a questa soluzione e le azzurre scenderanno in campo il 24 aprile alle 13:00 al Donnybrook Park.

L’inversione di campo è stata definita poiché la Nazionale irlandese non sarebbe stata in grado di far fronte al periodo di isolamento, della durata di due settimane, al proprio ritorno dall’Italia.

Il CEO di Six Nations Rugby Ben Morel ha dichiarato: “Vogliamo sinceramente ringraziare la FIR e la Nazionale Italiana femminile per aver accolto questo importante cambio di programma, affrontando la trasferta in Irlanda anziché giocare in casa. Sia l’Italia che l’Irlanda hanno giocato un ottimo rugby in questo Torneo. Attendiamo con trepidazione una grande partita e un emozionante inizio della giornata conclusiva del Sei Nazioni Femminile”.