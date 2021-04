Sei Nazioni femminile: l'Italia è pronta a sfidare l'Irlanda C'è fiducia in casa azzurra in vista di un match che sarà deciso dai dettagli.

Alla vigilia della super sfida tra Irlanda e Italia c’è grande fiducia in casa azzurra. Hanno parlato Di Giandomenico e Furlan che hanno trasmetto fiducia al gruppo. “Ci sono stati miglioramenti evidenti rispetto alla partita contro l’Inghilterra – ha esordito Andrea Di Giandomenico nella conferenza stampa alla vigilia del match di domani – cercando di aumentare l’efficacia in diverse aree del gioco. La prestazione è stata di buon livello contro la Scozia e sappiamo che ci sono degli accorgimenti da prendere in vista del prossimo impegno partendo dalla disciplina che sarà uno degli aspetti importanti della partita contro l’Irlanda”.

“Affronteremo una squadra molto consistente in ogni reparto. Hanno giocatrici in grado di attaccare gli spazi. Dal punto di vista nostro la sfida sarà quella di mettere molta pressione in difesa. Sarà una partita che si deciderà sui dettagli” ha concluso Di Giandomenico.

“Abbiamo sempre creduto nelle nostre possibilità – ha esordito Manuela Furlan – e non ci siamo dato un obiettivo di piazzamento nel torneo. Il nostro focus è stato sempre sulla prestazione. Contro l’Inghilterra abbiamo mostrato in parte il nostro gioco. Contro la Scozia è andata sicuramente meglio pur avendo qualche sbavatura”.

“C’è confidenza tra di noi nell’impostazione del gioco. Ci conosciamo molto bene e questo ci facilita nel creare azioni. Cerchiamo di restare sempre concentrate al massimo in modo che ognuna di noi possa essere messa nella condizione, quando riceve il pallone, di poter esprimere le proprie capacità tecniche” ha sottolineato Furlan.

Il fischio d’inizio è previsto alle 13:00 orario italiano con le azzurre che andranno all’assalto del terzo posto nel Sei Nazioni 2021.

Dublino, Energia Park – sabato 24 aprile ore 12 (13 ITA)

Women’s Six Nations 2021, Finale III posto – diretta Eurosport 2 e Eurosport Player

Irlanda v Italia

Irlanda: Considine; Murphy-Crowe, Higgins, Naoupu, Parsons; Flood, Dane; Griffin (cap.), Hogan, Wall; Fryday, McDermott; Djougang, Moloney, Peat

A disposizione: Jones, Feely, Lyons, Moore, O’Connor, Lane, Tyrrell, Breen

All. Griggs

Italia: Ostuni Minuzzi; Furlan (cap.), Sillari, Rigoni, Magatti; Madia, Barattin; Giordano, Sgorbini, Arrighetti; Duca, Fedrighi; Gai, Bettoni, Skofca

A disposizione: Cammarano, Maris, Merlo, Tounesi, Locatelli, Veronese, Stefan, Muzzo

All. Di Giandomenico

Arb. Sara Cox (RFU)