Pirlo: "Tutti concentrati sull’obiettivo Champions" Il tecnico dei bianconeri: "Contro la Fiorentina grande spirito di rivalsa"

"Abbiamo tutti in testa un unico obiettivo che è qualificarci in Champions, e andiamo avanti con forza per raggiungere questo traguardo importante. La Fiorentina sta lottando per non retrocedere ma ricordiamo la partita d'andata, fu la prima sconfitta e abbiamo grande spirito di rivalsa contro una squadra storicamente avversaria. Sarà una bella partita e speriamo di fare un bel risultato". Dopo una settimana che ha visto la Juve protagonista più fuori dal campo che dentro, per il coinvolgimento di Andrea Agnelli nella vicenda Superlega, Andrea Pirlo cerca di riportare l'attenzione sulla rincorsa al pass per la massima competizione europea e sulla gara contro i viola, dove si rivedrà Chiellini dal 1', mentre Chiesa non è ancora recuperato.

Possibile chance per Ramsey, Danilo "è da valutare ma non dovrebbero esserci problemi", mentre per quanto riguarda Ronaldo, visto abbastanza insofferente nelle ultime uscite, Pirlo non è preoccupato. "Ho un bellissimo rapporto con lui, è un ragazzo che ha sempre voglia di fare bene e che si arrabbia anche quando perde le partitine. Ha sempre voglia di vincere, di dare il suo apporto alla squadra e questo è un lato positivo per i ragazzi".

Pirlo ha avuto modo anche di parlare con Agnelli in questi giorni e assicura: "L'ho visto sereno, è normale che si sia parlato tanto di lui in questo momento ma sa quello che deve fare e porta grande entusiasmo tutti i giorni quando viene al campo. C'è il clima positivo di una squadra che vuole finire bene perchè ha nella testa un obiettivo importante dopo aver perso di strada campionato e Champions. E' un obbligo portare la squadra in Champions. La Uefa potrebbe togliercela? Non abbiamo paura di questo, siamo sereni e concentrati su quello che dobbiamo fare, siamo convinti di poter terminare la stagione con i nostri obiettivi. Mi fido ciecamente della mia squadra, so quello che vogliono giocatori e società e lavoriamo per un unico obiettivo, affronteremo tutte le partite con la massima concentrazione". (Italpress)