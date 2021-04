Italrugby, ecco i convocati della Nazionale Seven Appuntamento a Parma per il raduno dal 2 al 5 maggio.

Andy Vilk, Responsabile Tecnico della Nazionale Seven maschile, ha reso noti i convocati per il raduno che si terrà a Parma dal 2 al 5 maggio. Un appuntamento in preparazione all’avvio dell’attività internazionale che coinvolgerà la rappresentativa Azzurra a Sette a partire dalla fine di maggio. Il primo appuntamento la vedrà protagonista nel nord ovest della Spagna, a Vallalodild, per uno stage congiunto con le selezioni di Francia e Spagna.

Questo l’elenco degli atleti convocati:

Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927)

Alessandro CIOFANI (Rugby Viadana 1970)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969)

Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)

Rocco DEL BONO (HBS Colorno)

Riccardo GHELLI (Amatori Rugby Badia)

Alessio Gianluca GUARDIANO (Fiamme Oro Rugby)

Tommaso JANNELLI (Rugby Viadana 1970)

Ratko JELIC (Rugby Viadana 1970)*

Christian LAI (Fiamme Oro Rugby)*

Enrico Mario LIUT (Amatori Rugby Badia)

Micheal MBA (Fiamme Oro Rugby)*

Giovanni MONTEMAURI (S.S. Lazio Rugby 1927)

Jacopo SALVETTI (Sitav Rugby Lyons)

Jose Ignacio SPINELLI (Fiamme Oro Rugby)

Juan Alejandro WAGENPFEIL (Rugby Viadana 1970)

*è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato