Giro d'Italia: a Sestola vince Dombrowski, De Marchi in rosa Nella quarta tappa la fuga va ancora a segno e cambia il leader della classifica generale.

Joseph Dombrowski (UAE Team Emirates) ha vinto la quarta tappa del centoquattresimo Giro d'Italia, la Piacenza - Sestola di 187 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente i compagni di fuga Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), diventato il nuovo leader della classifica generale vestendo la maglia rosa, e Filippo Fiorelli (Bardiani CSF Faizane'). Per il corridore italiano una gioia immensa che arriva a 35 anni dopo aver macinato migliaia di km. "Ho iniziato a pensare di provare a prendere la Maglia Rosa due giorni fa ma non l'ho detto a nessuno. Oggi sapevo di dover attaccare al momento giusto e che non sarebbe stato facile. Un po' di fortuna ci ha aiutato e adesso eccoci qui, in Rosa. Sono senza parole. Questa Maglia è il sogno d'infanzia di ogni corridore."

Una fuga che ha avuto buon esito anche grazie al vincitore Joseph Dombrowski. "Una giornata dura, non ero sicuro la fuga potesse arrivare ma quando ho visto che avevamo 6-7 minuti di vantaggio sul gruppo ho iniziato a crederci. Negli ultimi km della salita mi sentivo bene, allora ho deciso di allungare ed è andata bene!".





RISULTATO DI TAPPA

1 - Joseph Dombrowski (UAE Team Emirates) - 187 km in 4h58'38", media 37.571 km/h

2 - Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) a 13"

3 - Filippo Fiorelli (Bardiani CSF Faizane') a 27”



CLASSIFICA GENERALE

1 - Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation)

2 - Joseph Dombrowski (UAE Team Emirates) a 22”

3 - Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) a 42”



MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Joseph Dombrowski (UAE Team Emirates)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Attila Valter (Groupama - FDJ)