A Le Mans trionfa Miller, doppietta Ducati con Zarco In Moto2 vince Raul Fernandez, a Garcia la gara di Moto3

Jack Miller trionfa nel Gran Premio di Francia. Il pilota Ducati si ripete dopo la vittoria a Jerez e taglia per primo il traguardo sul circuito di Le Mans. Alle sue spalle i due francesi Johann Zarco (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Grande rimonta di Francesco Bagnaia, scattato sedicesimo ma quarto alla bandiera a scacchi per piazzare tre Ducati nelle prime quattro posizioni. Quinto un ottimo Danilo Petrucci (KTM), undicesimo posto per Valentino Rossi su Yamaha.

In una gara condizionata dalla pioggia e con il cambio moto per i piloti dopo appena 5 giri, da segnalare due cadute e il ritiro per Marc Marquez, per qualche giro anche al comando. Cade anche Franco Morbidelli dopo poche curve.

In Moto2 vince Raul Fernandez. Il pilota del team KTM Ajo precede il leader della classifica Remy Gardner e l’italiano Marco Bezzecchi (Team VR46). Grande rimonta di Tony Arbolino, quarto dopo la partenza da diciannovesimo, è settimo invece Fabio Di Giannantonio nonostante i due long lap penalty. In top-10 anche Simone Corsi (nono), dodicesimo Lorenzo Dalla Porta mentre Sam Lowes perde terreno nella classifica generale a causa di una caduta.

E’ invece Sergio Garcia ad aggiudicarsi la gara di Moto3. Il pilota spagnolo regala la prima vittoria a GasGas approfittando dei tanti errori dei favoriti e taglia il traguardo sul circuito di LeMans davanti a Filip Salac (Honda) e Riccardo Rossi (KTM), che si difende dagli attacchi di John McPhee per conquistare il primo podio in carriera. Il leader del Mondiale Pedro Acosta (KTM) recupera e dal 21° posto iniziale sale sino all’ottavo, decimo posto per Romano Fenati (Husqvarna). Andrea Migno, poleman dopo le qualifiche, chiude undicesimo. Cadute per Niccolò Antonelli (mentre era davanti a inizio gara) e Jaume Masia.

