Scherma, gli azzurri della sciabola con capitan Chiellini Curatoli, Montano, Berrè e Samele hanno posato con il veterano della Nazionale di calcio.

La Nazionale italiana di sciabola si sta allenando al Centro Giulio Onesti dell'Acqua Acetosa di Roma per preparare le Olimpiadi. Tra un mese gli azzurri partiranno per Tokyo dove si giocheranno medaglie importanti. Ma questa mattina c’è stato un piacevole e simpatico fuori programma.

Nel meraviglioso scenario del Centro Federale c’è stato un po’ di trambusto in più. Il motivo? Sono arrivati gli azzurri del calcio. Gli uomini di Mancini che hanno incantato nella vittoria contro la Turchia, hanno svolto la rifinitura in vista del match di questa sera contro la Svizzera.

Per capitan Chiellini è stata l’occasione per un saluto speciale, quello agli azzurri della sciabola con cui ha posato per una foto. L’ufficio stampa della Federscherma, sempre presente e attento, ha subito pubblicato lo scatto sui propri social con Chiellini abbracciato ad Aldo Montano, Gigi Samele, Enrico Berrè e al napoletano Luca Curatoli. Una foto tra campioni che fa sognare. Oggi l’Italia spingerà gli azzurri del calcio per continuare a fare strada agli Europei, tra quaranta giorni invece toccherà agli sciabolatori che in Giappone possono dimostrare di essere uno squadrone.

Foto: pagina ufficiale Facebook Federazione Italiana Scherma