Canottaggio, Mondiale Under 23: ecco gli equipaggi azzurri Si parte mercoledì 7 a Racice in Repubblica Ceca dove verranno assegnate le medaglie.

La Direzione Tecnica ha ufficializzato la composizione degli equipaggi varati per difendere il tricolore durante le gare iridate del Campionato del Mondo 2021, in programma da mercoledì 7 a domenica 11 luglio a Racice (Repubblica Ceca). Sul bacino del Labe Arena di Racice scenderanno in acqua complessivamente 19 equipaggi: 11 maschili (7 under 23 e 4 pesi leggeri) e 8 femminili (4 under 23 e 4 pesi leggeri) in un mondiale che torna sulle scene dopo lo stop forzato dalla pandemia la scorsa stagione, con circa 800 atleti in rappresentanza di 55 nazioni. Il programma gare provvisorio dei cinque giorni di competizioni iridate prevede il via alle gare mercoledì pomeriggio alle ore 15.00 con le prime batterie eliminatorie; giovedì, invece, a partire dalle 9.30 sono previste ancora batterie ed a seguire la prima sessione di recuperi. Venerdì con inizio alle 9.30 ancora recuperi e a seguire quarti di finale e semifinali. Sabato si inizierà alle 9.30 con le prime gare di consolazione, mentre la strada verso la conquista delle medaglie proseguirà dalle 11.05 con le semifinali. Il pomeriggio di sabato, a partire dalle 14.30, sarà tutto incentrato sulle finali B e le 9 finalissime che assegneranno i primi titoli dei 22 in palio. Domenica, infine, dalle 9.30 dapprima si disputeranno le finali B e dalle 10.45 al via le ultime 13 finali. Di seguito la composizione degli equipaggi azzurri:

UOMINI UNDER 23

SINGOLO (Edoardo Rocchi-GS Speranza Prà)

DOPPIO (Lorenzo Gaione-CUS Torino, Francesco Molinari-CUS Pavia)

QUATTRO DI COPPIA (Niccolò Carucci-SC Gavirate, Leonardo Tedoldi-SC Retica, Matteo Sartori-Fiamme Gialle, Pietro Cangialosi-SC Padova)

DUE SENZA (Volodimyr Kuflyk, Gennaro Zenna-RYCC Savoia)

QUATTRO SENZA (Nicholas Castelnovo-SC Lario, Emilio Pappalettera, Alessandro Gardino-SC Armida, Ivan Galimberti-SC Lario)

QUATTRO CON (Andrea Carando-RCC Cerea, Davide Verità-Marina Militare/SC Monate, Aniello Sabbatino-RYCC Savoia, Nunzio Di Colandrea-Marina Militare/RYCC Savoia, Filippo Wiesenfeld-CC Saturnia-timoniere)

OTTO (Achille Benazzo-RCC Cerea, Federico Marsi, Luca Giurgevich-CC Saturnia, Antonio Zaffiro-RYCC Savoia, Paolo Covini, Giovanni Codato-SC Gavirate, Davide Comini-Fiamme Oro/SC Moltrasio, Alessandro Bonamoneta-Fiamme Gialle/SS Murcarolo, Emanuele Capponi-Fiamme Gialle-timoniere)

DONNE UNDER 23

SINGOLO (Linda De Filippis-SC Gavirate)

DOPPIO (Alice Gnatta-SC Lignano, Josephine Debelle-SC Gavirate)

QUATTRO DI COPPIA (Sara Borghi-SC Gavirate, Lucrezia Baudino-CUS Torino, Gaia Colasante-CC Irno, Vittoria Tonoli-SC Garda Salò)

QUATTRO CON (Clara Massaria-SC Arno, Laura Meriano-Carabinieri, Khadija Alajdi El Idrissi, Veronica Bumbaca-CUS Torino, Camilla Infante-RYCC Savoia-timoniere)

UOMINI PESI LEGGERI UNDER 23

SINGOLO (Niels Alexander Torre-SC Viareggio)

DOPPIO (Arturo Rotta-RCC Cerea, Tommaso Molinari-CUS Pavia)

QUATTRO DI COPPIA (Matteo Tonelli-CUS Torino, Giulio Acernese-CC Roma, Alessandro Benzoni-SC Gavirate, Giovanni Borgonovo-SC Cernobbio)

DUE SENZA (Simone Fasoli, Simone Mantegazza-SC Moto Guzzi)

DONNE PESI LEGGERI UNDER 23

SINGOLO (Silvia Crosio-SC Amici del Fiume)

DOPPIO (Bianca Saffirio-SC Esperia, Greta Parravicini-SC Lario)

QUATTRO DI COPPIA (Greta Martinelli-SC Tremezzina, Ilaria Corazza-SC Timavo, Elena Sali-SC Bissolati, Arianna Passini-SC Moltrasio)

DUE SENZA (Maria Elena Zerboni, Samantha Premerl-CC Saturnia)

RISERVE

UOMINI - Sebastiano Curti (SC Retica)