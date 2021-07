Olimpiadi di Tokyo a porte chiuse, dal Giappone è arrivata la decisione Gare senza spettatori per l'aumento dei contagi.

Saranno Giochi Olimpici “silenziosi” quelli che andranno in scena a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto. La notizia diventata ufficiale pochi minuti fa: a causa dell’impennata dei casi di Covid in Giappone, il Governo ha deciso che alle competizioni non potranno assistere gli spettatori. Una vera e propria mazzata per atleti e appassionai. Il divieto però era nell’aria da tempo visto che gran parte del popolo giapponese era contrario alla disputa dei Giochi. L’ex pattinatrice Seiko Hashimoto, attuale presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha espresso il suo dispiacere scusandosi con chi aveva già acquistato i tagliandi per assistere ai vari eventi. E’ sicuramente una sconfitta per tutti ma lo stato d’emergenza dichiarato dal Governo giapponese fino al 22 agosto non lasciava altra scelta.