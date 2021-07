Urso: "A Tokyo con buone aspettative e numeri record" La Federazione italiana pesistica presenta in Giappone una delegazione importante

Arriviamo a Tokyo non soltanto con buone aspettative, ma con una squadra di cinque atleti, tre uomini e due donne, la seconda spedizione piu numerosa nella storia della pesistica italiana”. Con orgoglio e speranza Antonio Urso si appresta a vivere i Giochi Olimpici di Tokyo. La Federazione italiana pesistica presenta in Giappone una delegazione importante sotto il profilo qualitativo e quantitativo. “C’è grande soddisfazione – ammette il presidente della Fipe all’Italpress – Se a Sydney portammo la spedizione più numerosa in termini assoluti, con 6 atleti su 270 qualificati, in Giappone abbiamo fatto ancora meglio in proporzione perchè possiamo contare su 5 atleti su 160 qualificati. E’ un risultato straordinario”. Ma non è tutto, perchè a Tokyo l’Italia può sognare di salire sul podio. “Pizzolato e Zanni possono naturalmente ambire alla medaglia – sottolinea Urso – hanno i numeri per farcela. Poi le competizioni sono costellate da tutta una serie di altri fattori, ma da quanto abbiamo visto in questi ultimi mesi e per le condizioni attuali dei ragazzi possiamo incrociare le dita”.

A completare la spedizione tricolore ci saranno Davide Ruiu, Giorgia Bordignon e Maria Grazia Alemanno. “Anche le ragazze possono fare veramente bene – osserva il presidente della Fipe – Entrare nella top 10 sarebbe un risultato davvero straordinario”.

