Rugby, Mondiali 2023: l'Uruguay nel girone con gli Azzurri I “Los Teros” si sono qualificati battendo gli Usa, sfideranno l'Italia il 20 settembre a Nizza.

Il Mondiale in Francia del 2023 sembra essere ancora lontano ma in realtà è dietro l’angolo. Nell’ultimo week end è arrivata l’ufficialità di chi occuperà una dele ultime due caselle disponibil nel girone A dove gli azzurri erano già sicuri di sfidare i padroni di casa della Francia e la Nuova Zelanda. Gli azzurri in 20 settembre 2023 a Nizza sfideranno l’Uruguay che ha avuto la meglio sugli Usa per 34-15 a Motevideo. I “Los Teros” hanno ribaltato il 19-16 della partita d’andata regalandosi questa importante vetrina anche se in un girone dove le prime due posizioni sono quasi inattaccabili. Per scoprire quale sarà l’ultima avversaria degli azzurri bisognerà attendere la fine del girone di qualificazione africano con la Namibia come grande favorita.

Di seugito i gironi del Mondiale 2023:

GIRONE A: Nuova Zelanda, Francia, Italia, Uruguay, Africa 1

GIRONE B: Sud Africa, Irlanda, Scozia, Asia/Pacifico 1, Europa 2

GIRONE C: Galles, Australia, Fiji, Europa 1, vincitore ripescaggio

GIRONE D: Inghilterra, Giappone, Argentina, Oceania 1, Americhe 2