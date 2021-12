Il Bologna si sveglia tardi, il Torino vince 2-1 Sanabria e un autogol lanciano i granata. Orsolini non basta a Mihajlovic

Il Torino si aggiudica per 2-1 il lunch-match della domenica contro il Bologna, volando a quota 22 punti e mettendosi in una zona di classifica più tranquilla. Sanabria e un'autorete di Soumaoro (in collaborazione con Skorupski) tradiscono Mihajlovic. Inutile il penalty siglato da Orsolini nel finale per una versione decisamente sottotono degli emiliani. La prima fase di gara è priva di grosse chance, ma dal 15' in poi sono i padroni di casa a prendere in mano le redini della contesa. Lo squillo di Lukic al 16' (calcio di punizione di poco fuori) è un campanello d'allarme per i felsinei che subiscono la rete dello svantaggio una decina di minuti dopo: lo stesso Lukic, in grande spolvero, ruba palla a uno spento Skov Olsen e serve coi tempi giusti Sanabria, per il quale è un gioco da ragazzi battere un incolpevole Skorupski. Dal gol in poi, il primo tempo del Bologna è pressochè anonimo. In grande difficoltà in particolare Soumaoro, oltre a Theate che diventa anche il primo ammonito del match al 26'.

Di marca granata anche l'ultimo spicchio di frazione, che per poco non porta al raddoppio della squadra di Juric: agli sgoccioli del duplice fischio, solamente la traversa salva Mihajlovic dopo il tiro potente di un super Sanabria. Nella ripresa non cambia affatto la trama della gara. Un Bologna irriconoscibile continua a subire le sortite avversarie e Sanabria sfiora per almeno altre due volte il possibile 2-0.

Alla fine il 2-0, più che meritato, arriva al minuto 69': ennesima azione personale di Lukic, pallone in mezzo per Pobega e tiro di prima che alla fine inganna Soumaoro (autogol fortuito). Nel finale gli ospiti accorciano le distanze su rigore con il neo-entrato Orsolini al 79', ma non riescono ad agguantare il pareggio nonostante un intenso arrembaggio. Toro che con questi tre punti sale a -2 dal Bologna.

