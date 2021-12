Sci Alpino, Sofia Goggia trionfa al Super-G di Cdm in Val D’Isere Sul podio anche Elena Curtoni che chiude al terzo posto

Sofia Goggia vince anche il Super-G di Val D’Isere, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. Sulle nevi francesi, la bergamasca bissa il successo della discesa e conquista la 16esima vittoria in carriera fermando il cronometro sul tempo di 1’19″23. La norvegese Ragnhild Mowinckel chiude seconda (+0″33) e interrompe il sogno della tripletta azzurra inserendosi davanti ad Elena Curtoni, terza a +0″51, e Federica Brignone, quarta a +0″52. Più indietro le altre azzurre: Marta Bassino 14esima, Roberta Melesi 25esima, Francesca Marsaglia 29esima, Karoline Pichler 35esima, Nadia Delago 38esima. Non ha concluso la gara invece Nicol Delago.

(ITALPRESS).