Brignone vince il superG di Zauchensee, Bassino quarta L'azzurra precede Suter e Raedler, Elena Curtoni firma l'ottavo crono

Federica Brignone trionfa nel superG di Zauchensee, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/22. L'azzurra vince con il tempo di 1'10"84 e precede di 4 centesimi la svizzera Corinne Suter. Completa il podio l'austriaca Ariane Raedler (+0"17) ma l'Italia piazza altre due sciatrici nelle prime dieci: Marta Bassino è quarta (+0"43), Elena Curtoni firma l'ottavo crono (+0"59) mentre Sofia Goggia, dopo la pericolosa caduta in discesa, non va oltre il 19esimo posto. A punti Francesca Marsaglia, fuori dalle prime trenta Nadia Delago, Karoline Pichler e Roberta Melesi, out Nicol Delago.

