Figc, Malagò è il nuovo presidente: "Con il vostro sostegno posso tutto" Inizia la nuova era per la Federcalcio post-Gravina

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc. L’assemblea elettiva tenutasi a Roma ha sciolto il dubbio: Malagò si è imposto col 68,58% dei voti sull’avversario Giancarlo Abete, fermo al 29,17%. Le schede bianche si attestano sul 2,25%. Questi i numeri arrivati dai votanti: 266 su 273, assenti 1 delegato della Lega Pro e 6 tra gli atleti. "Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto", ha detto emozionato il neo presidente Malagò.

Riconfermato in blocco il Consiglio Federale: eletti Stefano Campoccia, Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta per la Serie A; Antonio Gozzi per la Lega B; Giulio Gallazzi per la Lega Pro; Ilaria Bazzerla, Giacomo Fantazzini, Daniele Ortolano, Sergio Pedrazzini, Giuliana Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti. In rappresentanza degli atleti Valerio Bernardi, Davide Biondini, Umberto Calcagno e Sara Gama, mentre per i tecnici Giancarlo Camolese e Silvia Citta.

Anche qualche momento di tensione ha accompagnato l'elezione del post-Gravina: all’esterno del Waldorf Astoria è stato esposto uno striscione di protesta contro l'attuale sistema calcistico chiedendo misure su prezzi dei biglietti e orari di partite più favorevoli agli appassionati.