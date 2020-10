Usa: Poesia contro Trump per Springsteen Il Boss da sempre contrario al presidente

Una poesia contro Trump per Bruce Springsteen. Da tempo contrario al presidente USA, il Boss, sulle frequenze di radio SiriusXM, ha letto una poesia di Elaine Griffin Baker che condanna l'attuale amministrazione. "Non c'e' arte in questa Casa Bianca", ha letto il 71enne musicista del New Jersey. "Non c'e' letteratura, non c'e' poesia, non c'e' musica.

Non ci sono animali domestici alla Casa Bianca, nessun migliore amico fedele, niente Socks il gatto di famiglia. Niente momenti di famiglia degli Obama sulla spiaggia alle Hawaii, niente Bush che pescano a Kennebunkport. Siamo senza ambizioni e senza gioia.

Abbiamo perso gli aspetti culturali della societa' che fanno grande l'America". Springsteen, che ha venduto circa 150 milioni di copie di dischi nel mondo e ha vinto 20 Grammy Awards ed 1 Oscar, ha appena pubblicato il suo nuovo album "Letter To You". (ITALPRESS).