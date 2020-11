Elezioni USA 2020: Trump - Biden è testa a testa In corso lo scrutinio verso la Casa Bianca

In corso lo scrutinio dei voti per la corsa alla Casa Bianca. Affluenza record per le elezioni presidenziali, i media statunitensi indicano il 67% dei votanti, mai così alta in cent'anni. La partita è ancora aperta, Trump sembra avere buone possibilità di riconquistare la vittoria e di continuare il suo mandato a Washington. Gli stati del Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, sono cruciali per determinare chi sarà il prossimo presidente e sui quali punta Biden.

Trump ha dichiarato: "Non ci faremo rubare le elezioni", mentre Biden: "Siamo sulla strada del successo, ma sarà lunga". Si va verso un'affluenza record con oltre 101 milioni di elettori che hanno già votato di persona o per posta.

Gli Stati in cui Trump ha raggiunto la maggioranza: Utah, New Hampshire, Kansas, North e South Dakota, Montana, Louisiana, Nebraska, Wyoming, Indiana, Iowa, West Virginia, Kentucky, South Carolina, Texas, Alabama, Arkansas, Oklahoma, Missouri, Tennessee, Idaho e Mississippi.

Mentre gli Stati che hanno votato il democratico Biden: Arizona, Oregon, Washington, California, Colorado, Hawaii, Illinois, Connecticut, Virginia, Vermont, Massachussetts, Maryland, Minnesota, Delaware, New Jersey, Rhode Island, New York, New Mexico e il District of Columbia.

In Pennsylvania posticipato il conteggio di 275mila voti: ciò renderà difficile dichiarare nelle prossime ore il vincitore nello Stato che conta 20 grandi elettori.

Anche Michigan e Wisconsin non annunceranno il vincitore oggi.