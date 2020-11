Von Der Leyen: "Accordo con Pfizer per 300 milioni di dosi" L'europa più vicina al vaccino anti-covid

L'Europa piu' vicina al vaccino anti-covid. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato via Twitter l'impegno della Ue nell'approvvigionamento del vaccino all'indomani delle buone notizie diffuse dalla Pfizer. "Lavoriamo instancabilmente per assicurare dosi di potenziali vaccini contro il coronavirus - scrive nel tweet -. Domani, la Commissione Ue autorizzera' un contratto per un massimo di 300 milioni di dosi del vaccino BioNTech e Pfizer, il piu' promettente finora. Si tratta del quarto contratto con una casa farmaceutica. Ne seguiranno altri".

