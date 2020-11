Lockdown light in Germania: crollo vendite settore moda Secondo il TW-Testclub, le vendite sono diminuite in media del 27% nella 46 ima settimana del 2020

Il commercio tradizionale di moda in Germania registra un calo significativo delle vendite nella seconda settimana del light lockdown tedesco (a partire dal 2 novembre 2020). Secondo il TW-Testclub, il panel con il maggior numero di partecipanti nella vendita al dettaglio di moda tedesca, le vendite sono diminuite in media del 27% nella 46 ima settimana del 2020. Tuttavia, non tutti gli operatori del mercato hanno risentito nella stessa misura del forte calo delle vendite.

Soprattutto i punti vendita di moda nelle sedi piu' piccole e i punti vendita nelle aree fuori dal centro, sono stati in grado di chiudere la settimana significativamente meglio rispetto alla media. La situazione nei centri commerciali invece e' completamente diversa: le vendite sono diminuite del 39% la scorsa settimana. Con un -30%, il calo e' stato altrettanto significativo per i negozi in posizioni privilegiate. Questo sviluppo delle vendite riflette chiaramente l'andamento della drastica diminuzione dei clienti nei centri urbani tedeschi.

(ITALPRESS).