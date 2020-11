Israele: ex pilota da caccia sarà presto astronauta Eytan Stibbe diventerà presto il secondo astronauta nella storia d'Israele

L'ex pilota di caccia Eytan Stibbe diventera' presto il secondo astronauta nella storia d'Israele. Lo ha annunciato lunedi' l'Agenzia spaziale del paese in una dichiarazione televisiva speciale dalla residenza del presidente Reuven Rivlin, a Gerusalemme, insieme alla Fondazione Ramon e al Ministero della scienza e della tecnologia. Stibbe dovrebbe decollare alla volta della Stazione Spaziale Internazionale alla fine del 2021 per una missione di poco piu' di una settimana (finanziata da privati). Trascorrera' 200 ore nello spazio dove eseguira' una serie di esperimenti utilizzando tecnologia e ritrovati scientifici israeliani. L'addestramento iniziera' l'anno prossimo negli Stati Uniti, in Germania e in Russia.

Il primo astronauta israeliano, Ilan Ramon, che faceva parte della missione sullo Space Shuttle Columbia del 2003, rimase ucciso insieme agli altri sei membri dell'equipaggio quando il Columbia si disintegro' al rientro nell'atmosfera, solo 16 minuti prima del previsto atterraggio. Da Ilan Ramon, dal figlio Assaf Ramon (morto in un incidente durante un volo d'addestramento nel 2009) e dalla moglie Rona Ramon (deceduta per cancro nel 2018) prende il nome la Fondazione Ramon, una ong dedicata ai giovani. Il presidente Rivlin ha reso omaggio a Ilan, Rona e Asaf Ramon dicendo che "la loro assenza oggi e' cosi' pesante, cosi' tangibile, che sono quasi qui con noi".

Rivlin li ha definiti "una famiglia che e' fonte di vera ispirazione e orgoglio per gli israeliani". Rivolto a Stibbe, Rivlin ha detto: "Con la tua missione custodisci e porti avanti la loro eredita'. Oggi diventi l'inviato di tutti noi, e ti auguriamo un grande successo. Va in pace e torna in pace, e non dimenticare di salutarci da lassu'. Ti aspettiamo qui a casa". Il 62enne Stibbe e' un colonnello riservista dell'aviazione militare israeliana che ha trascorso 43 anni come pilota di caccia partecipando a dozzine di missioni operative. E' anche uno dei co-fondatori della Fondazione Ramon ed e' membro a titolo volontario del suo consiglio d'amministrazione. Nelle prossime settimane, la Fondazione Ramon pubblichera' un bando per scienziati e imprenditori invitandoli a inoltrare proposte di esperimenti da compiere sulla stazione spaziale, che saranno poi valutate da un comitato consultivo scientifico indipendente.

