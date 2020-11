Donald Trump jr e il figlio di Giuliani positivi al Covid19 E' asintomatico e sta seguendo tutte le linee guida consigliate dai medici

Donald Trump Jr, 42 anni, figlio maggiore del presidente degli Stati Uniti e' risultato positivo al Coronavirus. La diagnosi e' arrivata all'inizio di questa settimana e come ha spoiegato un portavoce, attualmente sta trascorrendo il periodo di quarantena nella sua tenuta di caccia.

"E' asintomatico e sta seguendo tutte le linee guida Covid-19 consigliate dai medici" recita la dichiarazione del suo staff. Don Jr e' il secondo dei figli del presidente a risultare positivo. Il mese scorso ad essere contagiato era stato Barron Trump, 14 anni, figlio del tycoon e di Melania. E a luglio scorso stessa sorte era toccata alla fidanzanta di Don Jr, Kimberly Guilfoyle, ex conduttrice di Fox News. Donald Jr si e' speso parecchio per la campagna elettorale del padre, e non ha mai nascosto la sua ambizione a candidarsi in futuro alla Casa Bianca.

Ma il 42enne non e' l'unico figlio famoso a risultare positivo. Nelle scorse ore Andrew Giuliani, assistente di Trump e figlio dell'ex sindaco di New York (nonche' a capo dello staff legale del presidente americano) Rudy, ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Giuliani ha twittato di avvetire sintomi lievi. Il padre per precauzione si trova in isolamento. Secondo CBS News, sarebbero almeno quattro i componenti dello staff della Casa Bianca ad essere risultati positivi a seguito di test effettuati negli ultimi giorni. Tra i contagiati all'inizio di novembre anche il capo dello staff Mark Meadows. (ITALPRESS).