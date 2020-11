Diego Armando Maradona è morto Si è spento nel pomeriggio El Pibe de Oro

Diego Armando Maradona è morto nella sua abitazione di Tigre (Buenos Aires) per un arresto cardiocircolatorio. Lo riferisce il quotidiano argentino Clarin.

Maradona aveva compiuto sessant'anni il 30 ottobre ed era stato sottoposto, agli inizi di novembre, ad una delicata operazione al cervello.

Una vita unica e spericolata

Idolo mondiale del calcio del ventesimo secolo, dalle prodezze calcistiche ineguagliabili: dotato di grande fantasia e di intelligenza tattica, verrà ricordato per sempre come "El Pibe de Oro".

Nasce a Lanus, il 30 ottobre del 1960, debutta da professionista nell'Argentina Juniors a soli 16 anni. Nel 1981, la svolta, il passaggio al Boca Juniors, dove ha vinto il Campionato di Apertura. L'anno seguente sbarca nel Barcellona, con cui ha vinto la Coppa del Re. Nel 1984, dopo una complessa trattativa, il trasferimento al Napoli, dove la squadra vince il primo scudetto nel 1987, il secondo nel 1990.

Con gli azzurri, il Pibe, vince anche la Coppa Uefa, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana.

In seguito alla notizia della positività alla cocaina, fu costretto a fuggire dall'Italia, ma nel '92 tornò a giocare, questa volta con il Siviglia. In seguito, il ritorno in Argentina, nel Newell's Old Boys e nel Boca Jr, con cui giocò l'ultima gara del Superclàsico contro il River Plate il 25 ottobre 1997.

Con la nazionale argentina partecipò ai Mondiali per ben quattro volte, dal 1982 al 1994.

Indimenticabile la gara contro l'Inghilterra nel 1986, in cui segnò la prima rete con la mano, passando alla storia come la "mano de Dios", e il secondo con una serpentina ubriacante dalla metà campo.

Nel 1995, la consacrazione, il Pallone d'oro alla carriera.

Fuori dal campo una vita turbolenta: l'uso di sostanze stupefacenti e l'alcol hanno fatto sì che le sue condizioni di salute peggiorassero progressivamente. Ad aggiungersi, anche le accuse di evasione del fisco. Un uomo che partecipò anche alla vita politica: ammiratore di Che Guevara, si è sempre battuto contro i poteri dei più forti.

Idolo ed eroe sia in Argentina che a Napoli, Diego Armando Maradona resterà per sempre nel cuore della gente, oltre che nella storia del calcio.

Le reazioni dal mondo dello sport, della politica e dello spettacolo:

Giuseppe Bruscolotti, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano: "Napoli perde un figlio. Oggi lutto mondiale". Fabio Cannavaro: "Sono senza parole, non mi sembra vero".

Si susseguono parole di cordoglio sui social dal mondo politico italiano: Matteo Renzi: "Oggi nessuna parola, solo tristezza. Riposa in pace, eterno 10"; Matteo Salvini: "Un genio unico, assoluto e irripetibile del calcio mondiale. Una preghiera".

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: "La morte di Maradona è una notizia terribile. Era più di un campione, era un genio del calcio, un fuoriclasse assoluto. Ha rappresentato in una stagione irripetibile i sogni e le speranze del popolo della mia città. Napoli piange, stasera".

La vice ministra all'Istruzione, Anna Ascani, scrive su Facebook: "Se ne va un mito del calcio. Numero 10. Numero 1". Anche Luigi Di Maio, con un post sui social, ricorda Maradona: "Il più forte di sempre. Addio campione".

Ignazio La Russa, durante il suo intervento alla Camera ha così commentato la notizia: "Non se sia opportuno ma comunque lo faccio. Devo purtroppo annunciare che è scomparso Maradona, lo sportivo, il calciatore che credo in Italia abbia molto influito sulla passione per questo sport. Alla famiglia e ai tifosi che lo hanno amato le mie condoglianze".

In un tweet, il Napoli Calcio ha così commentando la scomparsa di Maradona: "Per Sempre. Ciao Diego". Sui social l'immagine del profilo, si è colorata di nero in segno di lutto.

Appresa la notizia della scomparsa del Campione, si sono susseguiti uno dietro l'altro messaggi di cordoglio per ricordare un eroe del calcio mondiale.