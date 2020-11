Maradona, il feretro è arrivato alla Casa Rosada L'ultimo saluto al palazzo presidenziale argentino

La salma del campione argentino è arrivata alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale a Buenos Aires, dove è stata allestita la camera ardente fino a sabato. Già in migliaia le persone che si stanno recando a rendere omaggio al "Pibe de oro".

Eseguita anche l'autopsia sul cadavere di Diego Armando Maradona presso l'ospedale di San Fernando, in provincia di Buenos Aires. I medici legali hanno diffuso il referto con i risultati: il decesso, si legge nel documento, è stato attribuito a "insufficienza cardiaca acuta, in un paziente con una miocardiopatia dilatata, insufficienza cardiaca congestizia cronica che ha generato un edema acuto del polmone". Lo studio realizzato per determinare le cause della morte sarà completato con le analisi tossicologiche e tra circa una settimana preciseranno se Maradona, prima di morire, ha ingerito farmaci, alcol o droghe.