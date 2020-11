Maradona, funerali privati: sepolto accanto ai genitori Cerimonia intima per il campione del Calcio

Dopo una vita sotto i riflettori, esequie private per Diego Armando Maradona in Argentina. Ma prima una fila interminabile a Buenos Aires per salutarlo, un ultimo incredibile abbraccio per la leggenda del calcio internazionale. C'è stata una cerimonia privata per il campione argentino Diego Armando Maradona che ha raggiunto la sua ultima casa: una tomba nel cimitero di Jardin de Bella Vista, a Buenos Aires. Esequie dimesse per l'asso del Napoli per il vincitore di un mondiale di calcio nel 1986, che è stato salutato ieri da una folla infinita nella capitale argentina.

Ci sono stati anche momenti di tensione e la polizia ha usato anche gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere alcuni gruppi di tifosi. Sul feretro di Maradona, collocato nel palazzo presidenziale della Casa rosada, è apparsa anche una maglietta del Napoli, assieme alla bandiera argentina e a quella del Boca Juniors, la squadra di Buenos Aires in cui l'asso argentino ebbe i suoi primi successi.

MARADONA è stato sepolto vicino ai suoi genitori nel cimitero 'Jardin de Bella Vista' a Buenos Aires. Il feretro della leggenda del calcio è stato trasportato dalla Casa Rosada, il palazzo del governo dove era stata allestita la camera ardente, al cimitero, dove si è tenuta una cerimonia alla quale hanno partecipato solo i parenti e gli amici stretti del campione argentino.