Vaccino anti-Covid: la prima dose va alla 90enne Margaret E' V-day nel Regno Unito: il secondo paziente è stato 81enne William Shakespeare

Un giorno storico per il Regno Unito, oggi è il V-day. Margaret Keenan e William Shakespeare, rispettivamente 90 e 81 anni, sono i nomi dei primi due pazienti al mondo a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer/BioNTech per il Covid-19. In UK è partita la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus dopo l'ok arrivato dall’Mhra, agenzia regolatoria nazionale. Le prime dosi del vaccino Pfizer/BioNtech saranno somministrate in circa 50 hub ospedalieri distribuiti su tutto il territorio britannico, in primis agli over 80, seguiti dagli ospiti e dai dipendenti delle Rsa e dal personale ospedaliero, per un totale di 800mila persone.

Matt Hancock, membro del parlamento britannico, con un tweet ha ringraziano “tutti coloro che hanno reso questo possibile, dai medici al personale amministrativo del NHS, agli infermieri, tutti coloro che si sono offerti volontari nelle prove e coloro che hanno ricevuto il colpo oggi. Facciamolo tutti". Anche il premier Johnson ha condiviso la sua felicità per l'inizio della campagna di vaccinazione: "Oggi iniziano le prime vaccinazioni nel Regno Unito contro Covid-19. Grazie al nostro sistema sanitario, a tutti gli scienziati che hanno lavorato così duramente per sviluppare questo vaccino, a tutti i volontari e a tutti coloro che hanno seguito le regole per proteggere gli altri. Lo sconfiggeremo insieme".

Le immagini del momento sono state condivise su Twetter dal profilo ufficiale della NHS England and NHS Improvement. Margaret, che compirà 91 anni la prossima settimana, ha commentato: Mi sento così privilegiata. E’ il più bel regalo di compleanno in anticipo che avrei mai potuto desiderare, non vedo l’ora di poter passare del tempo con la mia famiglia e i miei amici dopo esser stata sola per gran parte dell’anno.”