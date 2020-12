Coronavirus, somministrato il primo vaccino a New York Ad un'infermiera afroamericana del Queens

E' partita anche negli Stati Uniti la campagna di vaccinazione contro il Covid. Il primo vaccino è stato somministrato a New York al Long Island Jewish Medical Center nel Queens a un'infermiera afroamericana di nome Sandra Lindsay. La donna ha commentato ai media americani: "Mi auguro che questo segni l'inizi della fine di un periodo doloroso della nostra storia".

Il presidente uscente Donald Trump ha twittato: "Il primo vaccino è stato somministrato. Congratulazioni Usa! Congratulazioni mondo!".

Domenica scorsa, invece, camion e aerei da carico imballati con la prima di quasi tre milioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus si erano diffuse in tutto il paese, mentre gli ospedali di tutti 50 gli Stati si precipitavano per allestire siti di iniezione ai loro lavoratori che ansiosi monitoravano ogni spedizione ora per ora. Ma il lancio è meno centralizzato negli Stati Uniti che in altri paesi che stanno correndo per distribuirlo.

Al via la vaccinazione anti-Covid anche in Canada. La prima dose è stata somministrata a Toronto ad una persona del personale ospedaliero che lavora in prima linea contro la pandemia.