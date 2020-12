Oms:Nuova variante Covid anche in Danimarca Olanda e Australia Dopo Olanda e Belgio anche la Germania valuta di sospendere i voli con il Regno Unito

La nuova e più aggressiva variante del Coronavirus, che si sta diffondendo rapidamente nel Sud-Est dell’Inghilterra, è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. Lo ha dichiarato in un’intervista alla Bbc, Maria Van Kerkhove, esperta dell’organizzazione mondiale della Sanità, spiegando che ora sequenziare il genoma di questa variante aiuterà gli scienziati a capire il virus e come si diffonde.

L’esperta ha spiegato che “più si diffonde il virus e più possibilità ha di mutare” e ha sottolineato che a quanto si è ricostruito, la nuova variante è partita dal Sud-Est dell’Inghilterra o da Londra

Dopo aver rilevato il primo caso di contaminazione di questa nuova variante del virus, l’Olanda ed il Belgio hanno sospeso tutti i voli dal Regno Unito fino al 1 gennaio. Sulla stessa linea la Germania che sta valutando di sospendere i voli per Regno Unito e Africa del Sud. Al momento, i voli tra la Gran Bretagna e l’Italia non hanno subito restrizioni.

Intanto, l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha fatto sapere di essere in «stretto contatto» con le autorità del Regno Unito. In un tweet l’agenzia Onu ha fatto sapere che condividerà le informazioni scientifiche fornirà tutti gli aggiornamenti agli altri stati membri e con la pubblica opinione, «man mano che apprendiamo delle caratteristiche di questa variante del virus e delle sue implicazioni».