Covid, la Francia riapre i confini con la Gran Bretagna

"Gli aerei, le navi e i treni Eurostar riprenderanno il loro servizio da domani mattina." Ad annunciarlo con un tweet il ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari. Via libera alla riapertura condizionata dei collegamenti con la Gran Bretagna dopo 48 ore di stop. "I connazionali francesi in Inghilterra, i residenti britannici in Francia e coloro che hanno un motivo legittimo dovranno essere muniti di test negativo" Sottolinea il ministro. Poi, il ringraziamento al collega britannico, Hon Grant Shapps, per "il magnifico lavoro fatto nelle ultime 48 ore".