Brexit, c'è l'accordo: "Restiamo amici dell'Europa" L'intesa in vigore dal primo gennaio. "Deal is done", così Boris Johnson su twitter

"Deal is done", l'accordo è fatto. Così Boris Johnson conferma l'intesa raggiunta con l'Ue sul dopo Brexit sui social. In in testo di circa duemila pagine è stata formalizzata la Brexit e l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. L'intesa entrerà in vigore dal primo gennaio 2021.

"Abbiamo finalmente trovato un accordo, è buono, equilibrato e la cosa più responsabile da fare per entrambe le parti", ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, "I negoziati sono stati difficili, era un accordo per cui valeva la pena di battersi. Ci possiamo lasciare alle spalle la Brexit. Ora è tempo di voltare pagina e guardare al futuro, il Regno Unito è un Paese terzo ma resta un partner, condividiamo gli stessi valori e interessi, staremo spalla a spalla per ottenere obiettivi comuni" .

"Bene l'accordo Ue con il Regno Unito. Interessi e diritti di imprese e cittadini europei garantiti. UK partner centrale e alleato per l'unione e per l'Italia". Così il premier Giuseppe Conte su twitter. Mentre, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Accordo positivo per cittadini e imprese UE e UK. Difesi i nostri interessi; protetti i prodotti italiani; rispettato il 'level playing field'. Un nuovo inizio nei rapporti con il Regno Unito".