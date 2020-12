Covid. In Germania la prima vaccinata è una centenaria Le dosi, le somministrazioni

Anche in Germania non dappertutto si è aspettato il vaccino day europeo di domani. La prima vaccinata è una signora di 101 anni: Edith Kwoizalla, residente in una casa di riposo ad Halberstadt, in Sassonia-Anhalt. Ne ha dato notizia la Bild. In tutto sarebbero stati vaccinati già oggi 40 ricoverati e 10 dipendenti. "Ogni giorno in più di attesa è un ritardo rischioso", ha spiegato la decisione un operatore sanitario della struttura.