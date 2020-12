Terremoto in Croazia: almeno cinque i morti Si cercano disperatamente i dispersi

Il quotidiano croato in lingua italiana La Voce del Popolo di Fiume ha raccontato che un boato è stato percepito in tutta la Croazia, ma anche in Italia, Slovenia, Ungheria, Austria, Bosnia ed Erzegovina e Serbia. A Petrinja lunedì è stata avvertita una scossa di magnitudo 5,3 della scala Richter. Le linee telefoniche in Croazia sono andate in tilt. Le immagini diffuse da Petrinja e Sisak, le due città più colpite, sono drammatiche, mostrano edifici crollati e distruzione.

Danni anche a Zagabria, la capitale ancora alle prese con le conseguenze del violento terremoto di marzo. La scossa delle 12.19 di oggi è la piu' violenta mai registrata in Croazia da 140 anni a questa parte.