Vaccini, dosi a rilento. Macron: questo deve cambiare Il presidente francese, il caso

"Questo deve cambiare, presto e con forza".E' quanto avrebbe detto al suo staff il presidente francese Emmanuel Macron, descritto dal Journal du Dimanche "in collera" per la lentenza nella somministrazione dei vaccini anti-Covid. "Io sono in guerra mattino, giorno, sera e notte e mi attendo da tutti lo stesso impegno", avrebbe detto Macron, uscito da poco dall'isolamento per essere stato lui stesso contagiato. La Francia ha ricevuto 560mila dosi del vaccino Pfizer/BioNTech, ma i dati ufficiali (riferiti ancora alle 20:30 del 31 dicembre) danno conto di 352 dosi somministrate.