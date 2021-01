Gran Bretagna. Covid, Johnson valuta misure più severe Gli aggiornamenti

Il premier britannico, Boris Johnson, non ha escluso misure piu' severe per arginare la diffusione della variante del coronavirus nel paese che da cinque giorni registra piu' di 50 mila nuovi casi al giorno. "Nelle prossime settimane potremmo essere costretti a prendere misure piu' severe", ha detto Johnson, citato da Sky News, mentre e' gia' partito un dibattito sulla eventuale introduzione di un ulteriore livello di allerta, il quinto, dopo che il governo ha gia' introdotto un livello 4, in aggiunta ai tre decisi in precedenza.